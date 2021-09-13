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Единый день голосования
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Почти 2,2 млн заявок получено на онлайн-голосование в Москве

Запись закроется в полночь

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 2,2 млн заявок поступило в Москве на участие в онлайн-голосовании, которое состоится 17-19 сентября, почти 400 тыс. из них поступило через портал gosuslugi.ru. Одобрено почти 1,8 млн заявлений, сообщается в понедельник на интернет-странице сервиса наблюдения за регистрацией на онлайн-голосование.

"Сервис позволяет получать информацию о ходе проверки заявлений на участие в онлайн-голосовании, поданных на mos.ru, всего подано 1 764 037 заявок. <…> По состоянию на 09:00 13 сентября на портале gosuslugi.ru также подано 395 292 заявлений", - сообщается на сайте.

На нем уточняется, что заявления проходят обязательную проверку и на обновление информации в сервисе может потребоваться время. Сервис отображает заявления, поданные только через портал mos.ru.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино, электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет, также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

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Единый день голосования
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