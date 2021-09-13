"Яблоко" обратилось в ЦИК из-за отсутствия видеонаблюдения на ряде участков в Петербурге

ТАСС, 13 сентября. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой принять меры в связи с отсутствием видеонаблюдения на части избирательных участков в двух районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Большая часть избирательных участков в Санкт-Петербурге, где на выборах не будет ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов, приходится на округа, по которым в Госдуму и заксобрание Петербурга баллотируется зампред "Яблока" Борис Вишневский. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом принять незамедлительные меры", - отмечается в тексте сообщения.

Как подчеркивают в партии, по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 112 избирательных участках из 1 940 "не будет ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов". Большая часть таких участков расположена в Адмиралтейском и Центральном районах и составляет около трети от общего числа участков в каждом из районов.

Как отмечают в пресс-службе партии, одной из причин отказа от видеонаблюдения является "отсутствие технической возможности его организовать", поскольку в Адмиралтейском и Центральном районах находится много зданий - памятников культуры, а Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запрещает размещать камеры. Вместе с тем в партии отмечают, что "современные средства видеонаблюдения не требуют стационарного крепления и могут быть установлены на переносном штативе или любом предмете мебели".

По словам Рыбакова, отсутствие видеонаблюдения на участках в конечном итоге "неизбежно подрывает доверие к результатам таких выборов".

Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского. Кроме того, они поменяли себе внешность, став похожими на кандидата от "Яблока". На заседании 6 сентября председатель Центризбиркома России попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов.