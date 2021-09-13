Более 1,5 тыс. человек проголосовали досрочно на судах и в труднодоступных районах Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. избирателей Архангельской области проголосовали досрочно на судах в море, островах и труднодоступных районах региона, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

"На сегодняшний день досрочно проголосовали 1 592 избирателя, из них 311 человек на 11 судах в море", - сказали в облизбиркоме.

Для обеспечения реализации избирательных прав граждан на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, образовано 60 временных участковых избирательных комиссий. Дата и время проведения голосования устанавливаются судовой УИК по согласованию с капитаном судна и проходит в период с 29 августа по 16 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в Южной территориальной избирательной комиссии 19 сентября после 20.00 мск.

Кроме того, голосование состоялось на трех избирательных участках, расположенных на архипелаге Новая Земля. Проголосовали также отдельные группы избирателей в труднодоступных населенных пунктах в Котласском, Лешуконском, Мезенском, Плесецком, Приморском и Устьянском районах.

На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, пройдут дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и выборы в органы местного самоуправления.