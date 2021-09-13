Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосует на выборах депутатов Государственной думы в онлайн-формате, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

Возможность дистанционного голосования закреплена федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 мая 2020 года. Чтобы проголосовать дистанционно, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на избирательный участок в этом случае не требуется.

На выборах в сентябре 2021 года возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Подать заявление можно на едином портале госуслуг в личном кабинете пользователя (в Москве также на портале mos.ru) до полуночи (по московскому времени) 13 сентября.

Дистанционное голосование будет проходить с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования.