Более 2,5 тыс. россиян досрочно проголосовали в Турции на выборах в Госдуму

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. россиян досрочно проголосовали в нескольких турецких городах на выборах в Госдуму. Об этом сообщило во вторник посольство России в Турции.

"11 сентября в турецких городах Аланья, Измир, Кемер, Мармарис и Силифке провинции Мерсин, а также 11 и 12 сентября в Бурсе состоялось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. Исполнить свой гражданский долг смогли российские граждане, работающие на стройплощадке АЭС "Аккую", находящиеся с туристическими целями, а также постоянно проживающие в этих населенных пунктах. В общей сложности проголосовали более 2,5 тыс. человек", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

19 сентября граждане России также смогут проголосовать на выборах в Анкаре, Анталье, Стамбуле и Трабзоне.