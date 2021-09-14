Более двух тысяч человек досрочно проголосовали в Ненецком АО

ТАСС, 14 сентября. Более 2,1 тыс. избирателей проголосовали досрочно на территории Ненецкого автономного округа (НАО), в основном - на нефтепромыслах, сообщила ТАСС секретарь окружного избиркома Людмила Таскаева.

"На сегодняшний день в округе проголосовали 2 103 человека, это 6,2% от общего числа избирателей", - сказала Таскаева.

На нефтепромыслах досрочно проголосовали 1 978 человек, проголосовали также 103 оленевода и 22 человека в населенных пунктах, где не сформированы избирательные участки из-за малочисленности жителей.

Всего в Ненецком АО зарегистрирован 33 971 избиратель.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования в НАО, кроме выборов в Госдуму, пройдут дополнительные выборы в городской совет Нарьян-Мара, в двух поселениях будут выбирать главу и депутатов местных советов, в Амдерме и Омском сельсовете выберут депутатов местных советов.