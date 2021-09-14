Граждане России в Литве на выборах депутатов Госдумы проголосуют на трех участках

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. /ТАСС/. Российские граждане, проживающие на территории Литвы, смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы на трех избирательных участках. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Как уточнили ТАСС во вторник в посольстве, в Литве проживают около 14 тыс. граждан России, обладающих правом голоса. "Будут открыты три избирательных участка: в посольстве РФ в Вильнюсе, в генеральном консульстве в Клайпеде и в центре здоровья "Седулина" в городе Висагинасе", - отмечается в сообщении. На участках будут приняты меры по соблюдению социальной дистанции с учетом рекомендаций литовских властей в связи с эпидемией коронавируса. Посольство попросило избирателей находиться на участках в медицинских масках и по возможности взять собственную ручку для заполнения бюллетеня.

В сообщении обращается внимание на то, что граждане РФ, имеющие регистрацию в Москве, Севастополе или в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, могут по своему выбору проголосовать на избирательном участке или через интернет.

Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на участок.