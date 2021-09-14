Путин заявил, что правительство в целом очень неплохо показало себя в острой фазе пандемии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России показало себя в острой фазе пандемии в целом с положительной стороны, пусть даже какие-то вещи можно было делать и лучше, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

"Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен эффективный контакт, взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле", - сказал Путин.

Он добавил, что ему бы "очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе".

Президент подчеркнул, что в следующем бюджетном цикле важно сохранить макроэкономическую стабильность.

"Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Государственной думы. Повторю, здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций", - сказал Путин.

"Важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше, шаг за шагом, выверенно, ориентируясь на долгосрочную перспективу, будем добиваться ощутимых, реальных результатов для каждого гражданина, для каждой российской семьи", - отметил глава государства.

По словам Путина, тесное сотрудничество правительства и парламентских фракций позволило многого добиться. Тем не менее, он подчеркнул, что еще много задач предстоит решить. "У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны, и те меры, подходы, которые мы сегодня обсудили, носят не текущий, что называется, разовый характер, наоборот, они имеют долгосрочный, стратегический характер работы по достижению национальных целей развития", - добавил президент. Путин сделал акцент на том, что все действия властей должны быть полностью обеспечены финансовыми, организационными и административными ресурсами.

В заключении совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что в послании Федеральному собранию и в выступлении на съезде "Единой России" глава государства "выступил с очень важными инициативами". Кабмин работает над их реализацией в тесном контакте с "Единой Россией", отметил Мишустин.

В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минобороны Сергей Шойгу, детский омбудсмен Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко и другие.