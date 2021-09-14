"Гражданская платформа" направит на выборы в Москве более 3,7 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Гражданская платформа" намерена на предстоящих выборах направить своих наблюдателей на все избирательные участки в Москве, всего более 3,7 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель исполкома партии Юрий Юрченко после встречи с наблюдателями от партии в Москве.

"Мы выставляем наблюдателей на всех избирательных участках. У нас будет 3,7 тыс. наблюдателей в Москве", - сказал Юрченко.

Он добавил, что также наблюдатели партии будут в регионах, они будут присутствовать на всех избирательных участках, где баллотируются кандидаты-одномандатники от партии. Партия выдвинула 61 кандидата по одномандатным округам, уточнил собеседник агентства.

По словам Юрченко, часть наблюдателей будут передавать в социальные сети информацию о ходе голосования. "Если фейк [в интернете] какой-то появляется о ходе голосования, мы должны на это отреагировать, наблюдатели-блогеры будут отправлять правдивую информацию", - подчеркнул Юрченко.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.