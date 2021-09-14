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Единый день голосования

Досрочное голосование завершилось на Земле Франца-Иосифа

Более 550 избирателей проголосовали на архипелаге

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 550 избирателей проголосовали на самом северном избирательном участке страны - на архипелаге Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), досрочное голосование здесь завершено, сообщил во вторник ТАСС председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский.

"Сегодня на Земле Франца-Иосифа прошло досрочное голосование, проголосовали 559 избирателей. На ЗФИ находится самый северный избирательный участок в стране", - сказал Контиевский.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа является самой северной территорией России и Евразии, территориально он относится к Приморскому району Архангельской области. ЗФИ является труднодоступным архипелагом.

На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, пройдут дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и выборы в органы местного самоуправления.

Теги
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