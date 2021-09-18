В онлайн-голосовании в Нижегородской области поучаствовали более 60% зарегистрировавшихся

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в Нижегородской области приняли более 60% зарегистрированных избирателей, следует из данных на сайте ДЭГ.

Так, по данным на 00:04 мск, по федеральному округу проголосовал 61,08% от зарегистрировавшихся, по одномандатным округам - 61,1%.

В электронном голосовании по выборам депутатов областного заксобрания, по данным на 00:06 мск, по единому округу проголосовало 60,94% зарегистрировавшихся избирателей, по избирательным округам - 60,91%.

Всего на голосование зарегистрированы 126 493 человека.

На территории области проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах. В организации голосования задействованы более 21 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. Открыт 2 161 избирательный участок.