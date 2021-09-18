УИК в Оренбурге признала недействительными бюллетени в тубдиспансере из-за ошибки

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Участковая избирательная комиссия (УИК) № 1067 в Оренбурге признала избирательные бюллетени из переносного ящика при проведении голосования пациентов туберкулезного диспансера недействительными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома Оренбургской области.

"Участковая избирательная комиссия №1067 обеспечивала проведение голосования пациентов больницы. Список избирателей был составлен неверно в связи с тем, что в список, кроме пациентов, включили сотрудников медучреждения, что недопустимо в данном случае. УИК признала ошибку и приняла решение о признании недействительными 33 бюллетеней из переносного ящика", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество аннулированных бюллетеней.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходят выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Оренбургской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. За ходом выборов следят более 5 тыс. наблюдателей, которых назначили Общественная палата Оренбургской области, кандидаты и политические партии. Явка на конец пятницы по региону составила 15,7%.