Кол-центр Общественной палаты более 10 тыс. раз связывался с наблюдателями на выборах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операторы кол-центра ситуационного центра Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за выборами уже более 10 тыс. раз выходили на связь с мобильными группами наблюдателей. Об этом в субботу на брифинге сообщил председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Активно идет голосование, присылают нам наши наблюдатели фотографии, видеоматериалы. Поступает информация и через наш кол-центр, - сказал он. - На данный момент у нас большое количество - порядка 10 тыс. звонков - со стороны кол-центра совершено, идет информация со всех сторон".

По данным ситуационного центра, на горячую линию ОП поступило более 200 звонков, через мобильное приложение - более 150 обращений.

В субботу ситуационный центр в ОП посетила группа международных наблюдателей и экспертов. Как отметил норвежский парламентарий Хендрик Вебер, "важно, чтобы международные наблюдатели посещали Россию". "Для меня вопрос заключается в том, почему [наблюдатели от] ОБСЕ отказались приехать в Россию. Это двойные стандарты", - отметил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.