Ивановский избирком объяснил похожую на день ночную онлайн-трансляцию с выборов

ТАСС, , 18 сентября. Избирательная комиссия Ивановской области проверила сообщение в социальных сетях о якобы несоответствии реальному времени ночной онлайн-трансляции с участковых избирательных комиссий в Иванове и в Шуе. Уличное освещение создало в ночной записи эффект дневного света за окном, сказала председатель избиркома Ивановской области Анжелика Соловьева во время прямого включения в ЦИК.

По словам Соловьевой, избирком Ивановской области выявил в соцсетях видеозапись с сообщением о том, что на четырех УИК в три часа ночи видеокамеры якобы зафиксировали светлое время суток. Она уточнила, что речь идет об одном избирательном участке в школе в Шуе и о трех в школах в Иванове.

"Речь идет об уличном освещении около этих школ, камеры у "Ростелекома" на самом деле очень современные и сильные, они высвечивают абсолютно все, даже уличное освещение дает блики, и это очень видно на фотографиях", - сказала она.

Соловьева пояснила, что к такому выводу члены избиркома пришли после того, как сразу же отсмотрели видеозаписи с четырех участков и сравнили с тем, как они на самом деле выглядят в три часа ночи и утром. "Данные участки днем выглядят совсем по-другому, чем у автора произведения (видеосъемки, размещенной в соцсетях). Потому мы сделали подборку фотографий, как выглядят [с видеокамер] наши участковые комиссии на съемном ролике и как они выглядели сегодня в 9 часов 30 минут и в интервале до 10 часов утра", - сказала председатель избиркома Ивановской области Анжелика Соловьева

В ответ председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала еще раз снять ночью, как выглядят эти четыре избирательных участка.

В Ивановской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также дополнительные выборы депутатов в городские думы Кинешмы и Вичуги.