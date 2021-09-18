{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прилепин согласился войти в кадровый резерв президента

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" выразил надежду, что сможет совместить депутатскую работу и губернаторскую школу
Захар Прилепин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Захар Прилепин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар (Евгений) Прилепин согласился войти в программу кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школа губернаторов". Об этом сам Прилепин заявил в субботу ТАСС.

На эту тему

"Действительно, поступило предложение пройти обучение в "школе губернаторов". С удовольствием и благодарностью я согласился. Надеюсь, что смогу совместить депутатскую работу и губернаторскую школу. Я и так обычно на двух-трех работах работаю", - пояснил Прилепин.

Он добавил, что в данный момент никаких предложений о каких-то назначениях ему не не поступало. "Но, безусловно, если таковые поступили бы, конечно же, приоритетные для меня регионы, которые мне понятны, в которых я вырос, это Рязанская область, Нижегородская область, Липецкая область. Что касается планов на работу, то в целом они совершенно независимы от того, работаю ли я в Госдуме, на губернаторской должности или в любом другом формате, в каком угодно, потому что идеи, касающиеся экономики, культуры, патриотического воспитания и всех иных вещей, о которых я думаю, радею целую жизнь, они будут реализовываться вне зависимости от того, где я нахожусь, на любой из должностей", - подчеркнул Прилепин.

Ранее сопредседатель справедливороссов допустил, что может сдать депутатский мандат в случае избрания в Госдуму. При этом он уточнил, что пока "никаких решений не принял".

Теги
Россия"Справедливая Россия - За правду"
Онлайн
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени
Единый день голосования - 2021.
Читать полностью