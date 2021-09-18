Явка в Чеченской Республике за два дня превысила 73%

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам двух дней голосования в Чеченской Республике составила 73,49%. Об этом сообщили журналистам в региональном избиркоме.

"По итогам второго дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания России восьмого созыва, выборах главы Чеченской Республики, выборах депутатов парламента Чеченской Республики пятого созыва, а также муниципальных выборах составила 73,49%. В голосовании приняли участие 569 519 избирателей", - сказали в избиркоме.

В ходе голосования нарушений и нештатных ситуаций не зарегистрировано, выборы проходят в спокойной обстановке, добавили в избиркоме. Все 507 избирательных участков в Чеченской Республике работают в обычном режиме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.