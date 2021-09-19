Явка на выборах в Ульяновской области по итогам второго дня голосования превысила 26%

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Ульяновской области, где кроме выборов в Госдуму 17-19 сентября проходят выборы губернатора, по итогам второго дня голосования превысила 26% Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

"В 20:00 (19:00 мск) 18 сентября завершился второй из трех дней голосования на сентябрьских выборах. Участие в голосовании к этому времени приняли 252 257 избирателей, это 26,05%", - отметили в пресс-службе.

В облизбиркоме уточнили, что бюллетени тех, кто принял участие в выборах в эти два дня, хранятся в специальных сейф-пакетах, а те, в свою очередь, в металлических сейфах, под круглосуточной видеофиксацией. Все пакеты с бюллетенями будут вскрыты по окончании голосования 19 сентября. В воскресенье после закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Облизбирком 22 июля зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы: Сергея Маринина (ЛДПР), Алексея Русских (КПРФ), Геннадия Бударина ("Зеленые"), Светлану Гореву ("Новые люди").