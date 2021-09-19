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Единый день голосования

Явка на выборах в Северной Осетии по итогам второго дня голосования составила 60,61%

В голосовании приняли участие 315 169 избирателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам второго дня голосования в Северной Осетии составила 60,61%. Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии республики.

"По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы"), на 20:00 18 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 315 169 избирателей, что составляет 60,61% от общей численности избирателей в списках", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы. В регионе работают 335 постоянных избирательных участка и 23 временных участка в больницах, военных частях и аэропорту. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября в республике пройдут плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания. В этот день депутаты парламента республики выберут главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ.

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