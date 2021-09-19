Почти 27% избирателей проголосовали на Камчатке в третий день выборов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Общая явка жителей Камчатки на 10:00 местного времени 19 сентября (01:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава регионального парламента составила почти 27%, сообщает краевой избирком.

"По состоянию на 10:00 в Камчатском крае проголосовали 26,92% избирателей с учетом двух дней предварительного голосования. Традиционно высокие результаты показывает Корякский округ. К примеру, в Пенжинском муниципальном районе по состоянию на 10:00 проголосовали уже более 59% избирателей", - говорится в сообщении.

В Камчатском крае, где насчитывается 230 080 избирателей, 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. На места в региональном парламенте, которое формируется по мажоритарной системе, претендуют рекордное количество кандидатов - почти 400 человек. На территории края работают 179 постоянных и восемь временных избирательных участков.