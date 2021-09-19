На выборах губернатора Хабаровского края проголосовали 22,88% избирателей

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 22,88% на 10:00 местного времени (03:00 мск) воскресенья, проголосовали свыше 220,1 тыс. человек, следует из распространенных региональным избиркомом данных.

"Количество избирателей на 10:00 19 сентября 2021 года - 22,88%, проголосовали 220 143", - говорится в сообщении.

На выборах депутатов Государственной думы проголосовали 23,32% избирателей в регионе - это свыше 226,6 тыс. человек. Все избирательные участки на территории Хабаровского края открылись в воскресенье в 08:00 утра (01:00 мск) и работают в штатном режиме, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"Был небольшой сбой в Комсомольске-на-Амуре на избирательном участке №225, было ложное срабатывание пожарной сигнализации, но это не помешало работе участковой избирательной комиссии", - сказал Кузьменко.

На каждом избирательном участке работают наблюдатели, ни одной жалобы в избирательную комиссию края на нарушение целостности избирательной документации за предыдущие два дня не поступало. Кузьменко добавил, что в избирком поступает множество обращений, связанных с участием избирателей в голосовании, но на нарушение избирательного законодательства жалоб немного, в основном они не подтверждаются.

"Даже там, где все-таки подтверждаются, они незначительные, - технические недочеты, которые в оперативном порядке устраняются", - сказал председатель избиркома.

Голосование на Дальнем Востоке

Выборы в других регионах Дальнего Востока также проходят без значительных нарушений. Избиратели продолжают голосовать. В Приморье явка на 10:00 (03:00 мск) третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы, по предварительным данным ЦИК, составила 24,49%, на выборах депутатов Законодательного собрания - 24,66% избирателей.

Общая явка жителей Камчатки на 12:00 местного времени (03:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава регионального парламента превысила 29%, сообщил краевой избирком. "В некоторых районах края явка избирателей уже превысила 50%. Так, например, в Быстринском районе на этот час проголосовали уже 57,7% из 1 008 избирателей, внесенных в списки, а в Пенжинском, самом северном районе Камчатки, явка уже превысила 63%", - говорится в сообщении. Свой выбор сделал и губернатор Владимир Солодов, он вместе с семьей проголосовал в одной из школ региона.

По данным избирательной комиссии, на 10:00 местного времени (03:00 мск) в Еврейской автономной области (ЕАО) участие в голосовании приняли 41,68% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. Жители выбирают депутатов Государственной думы и законодательного собрания ЕАО, а также собраний депутатов Валдгеймского сельского и Теплоозерского городского поселений. Проходят и другие выборы.

В Якутии, помимо выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы народных депутатов республики и еще 76 муниципальных избирательных кампаний. По данным ЦИК Якутии, по состоянию на 10:00 (04:00 мск) проголосовали 204,3 тыс. человек - 30,86% от общего числа избирателей. Как сообщил в "Инстаграме" мэр Якутска Евгений Григорьев, по результатам двух дней голосования зафиксированы несколько случаев, когда люди с подтвержденным диагнозом коронавируса приходили на избирательный участок. По его словам, подтверждены случаи заболевания на участковых избирательных участках (УИК), а два председателя УИК находятся в больнице.

"Поэтому я призываю всех тех людей, у кого есть диагноз подтвержденный с ковидом, воспользоваться услугой надомного голосования. Сегодня можно до обеда сделать это - вызвать к себе бригаду в дом, проголосовать дома и не подвергать жизни окружающих людей", - сказал Григорьев.