Более 50% избирателей проголосовали на Чукотке

ТАСС, 19 сентября. Явка жителей Чукотки на 12:00 местного времени (03:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава окружной думы в заключительный день голосования превысила 50%, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"По состоянию на 12:00 19 сентября 2021 года, в Чукотском АО в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ, Думы Чукотского АО и муниципальных выборах приняли участие 50,51% избирателей. Активнее всего голосует городской округ Эгвекинот, где явка составляет уже 71,05%, на втором месте по активности избирателей - Провиденский городской округ с явкой в 68,42%. Замыкает тройку лидеров Чукотский муниципальный район, где в голосовании приняли участие 63,24% избирателей", - говорится в сообщении.

В селах Нутэпэльмен, Ванкарем и Краснено явка избирателей составила 100%. Проголосовал и глава округа Роман Копин.

На Чукотке 17-19 сентября жителям предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и новый состав окружной думы. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек.