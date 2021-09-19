На выборах заксобрания Амурской области проголосовали 24,3% избирателей

Единый день голосования

В ОП РФ сообщили о выявлении около 10 тыс. фейков за два дня голосования

Первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений по сравнению с 17 сентября упало более чем вдвое

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