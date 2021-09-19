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Единый день голосования

На выборах заксобрания Амурской области проголосовали 24,3% избирателей

Явка на выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва превысила 25%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах Законодательного собрания Амурской области на 10:00 местного времени (04:00 мск) составила 24,3%, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

"На 10:00 явка на выборах депутатов Законодательного собрания Амурской области восьмого созыва составила 24,34% - проголосовали 147412 человек", - сказали в избиркоме региона.

Явка на выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва превысила 25%, проголосовал 153801 избиратель.

По данным региональной избирательной комиссии, на 1 июля в крае зарегистрировано 604,9 тыс. избирателей.

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РоссияЕдиный день голосованияАмурская область
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