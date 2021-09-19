Явка на выборах губернатора Хабаровского края превысила 28%

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Голоса за кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае к 12:00 (05:00 мск) отдали свыше 271 тыс. человек - это 28,18% избирателей, сообщается на странице избирательной комиссии региона в Instagram.

"В досрочных выборах губернатора Хабаровского края принял участие 271 031 избиратель, явка составляет 28,18%", - говорится в сообщении.

На выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в Хабаровском крае проголосовали 28,66% избирателей - в голосовании приняли участие свыше 278,5 тыс. человек.

Наиболее активно голосуют жители Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Комсомольского районов Хабаровского края. Там явка превысила 40%.

В Хабаровском крае 17-19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четыре человека - это врио губернатора Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Помимо этого, в крае проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.