Явка на выборах в Госдуму в Новосибирской области составила 20,5%

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Государственную думу в Новосибирской области на 10:00 по местному времени (06:00 мск) третьего дня голосования составила 20,5%, сообщили журналистам в избирательной комиссии региона.

"Явка в Новосибирской области на 10:00 19 сентября составила 20,5%, проголосовали 442 283 избирателя. Явка по городу Новосибирску - 14,4%, проголосовали 174 745 избирателей", - говорится в сообщении.

Предварительная явка в области по итогам второго дня голосования составила 19,28%, проголосовали 415 770 избирателей, в том числе "на дому" - 52 941 избиратель. Явка по итогам прошлых выборов депутатов Госдумы в 2016 году составила 34,8%.

В Новосибирской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и муниципальные избирательные кампании. В регионе работают 1 996 избирательных участков, в том числе 14 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей.