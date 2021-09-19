Явка на выборах депутатов Госдумы в Иркутской области составила 20,83%

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Госдумы в Иркутской области на 10:00 (05:00 мск) воскресенья составила 20,83%, сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 19 сентября на 10:00 составила 20,83% (384 311 человек)", - говорится в сообщении.

Из четырех избирательных округов, на которые поделен регион, наибольшая явка - 22,24% - отмечена в 93-м округе, в который входят часть Иркутска и ряд южных районов области. В самом Иркутске на участки пришли 19,92% избирателей.

В воскресенье в Иркутской области работает 1 881 участковая комиссия, включая 15 временных в больницах и пять - в следственных изоляторах.

В Иркутской области также проходят дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания и 85 муниципальных кампаний.