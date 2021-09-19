Явка на выборах в Башкирии по итогам второго дня голосования превысила 46%

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Республике Башкортостан к концу второго дня голосования в субботу составила 46,36%, говорится в сообщении регионального избиркома.

"По данным территориальных избирательных комиссий по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября <...> проголосовало 1 млн 392 тыс. 492 избирателя, что составляет 46,36% от числа включенных в списки избирателей", - сообщили в избиркоме. Всего в республике зарегистрированы чуть более 3 млн избирателей.

В регионе идет голосование по выборам в Госдуму по шести округам. По предварительным данным, явка составляет от 34,39% в Стерлитамакском округе до 50,42% в Благовещенском округе.

С 17 по 19 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной думы, городского совета Уфы, дополнительные выборы в Госсобрание республики, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.