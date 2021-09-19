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Единый день голосования

Явка на выборах в Кузбассе по итогам двух дней голосования превысила 57%

На данный момент проголосовали более 1,1 млн человек

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области по состоянию на 18 сентября составила 57,21%, проголосовали более 1,1 млн человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кузбасса в воскресенье.

"По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовали 1 млн 107 тыс. 095 человек - 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа", - говорится в сообщении.

Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области по итогам первого дня голосования составила 33,74%. Предыдущие выборы в Госдуму на территории Кузбасса прошли при рекордной явке - 86,8%. Всего в регионе, по данным регионального избиркома, свыше 1,95 млн избирателей. Кроме депутатов Госдумы в дни голосования в Кузбассе выбирают также депутатов в советы двух крупных городов региона - Кемерова и Новокузнецка.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская область
Единый день голосования
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