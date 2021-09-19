Явка на выборах депутатов Госдумы в Приморье составила 28,28%

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы в Приморском крае по состоянию на 12:00 воскресенья (05:00 мск) приняли 28,28% избирателей, следует из данных, размещенных на сайте ЦИК РФ.

При этом в голосовании на выборах депутатов законодательного собрания Приморья приняли участие 27,62% избирателей.

Всего 17-19 сентября в Приморье проходит 31 избирательная кампания, помимо выборов депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания проходят 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений.

Голосование на Дальнем Востоке

В Еврейской автономной области, по данным ЦИК на 12:00 (5:00 мск), участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва приняли 48,4% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. Здесь также избирают депутатов Законодательного собрания ЕАО VII созыва, собраний депутатов Валдгеймского сельского и Теплоозерского городского поселений. Всего в эти дни в ЕАО проходит 14 кампаний, принять участие в них могут свыше 124 тыс. человек.

По данным избирательной комиссии Забайкальского края, явка на 12:00 местного времени (06:00 мск) составила 27,79%, в выборах депутатов Госдумы приняли участие 125,6 тыс. избирателей. Традиционно наибольшую активность демонстрируют жители Агинского Бурятского округа и северного Тунгиро-Олекминского района. Хуже всего голосуют в Железнодорожном районе Читы и в Каларском районе.

Явка жителей Чукотки на 12:00 местного времени (03:00 мск) воскресенья на выборах депутатов Госдумы и нового состава окружной думы превысила 50%. В Сахалинской области явка по состоянию на 12:00 (04:00 мск) составила 28,09%. За все время проведения выборов нарушений не обнаружено, жалоб не поступало, рассказали в облизбиркоме. В правительстве островного региона журналистам сообщили, что сегодня днем своим избирательным правом воспользовался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он посетил избирательный участок №323.

В Хабаровском крае свои голоса за кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае к 12:00 (05:00 мск) отдали свыше 271 тыс. человек или 28,18% избирателей, сообщается на странице избирательной комиссии региона в "Инстаграме", на выборах депутатов Государственной думы в регионе проголосовали 28,66% избирателей. В Якутии по состоянию на 12:00 (06:00 мск) в третий день голосования явка составила 231 646 человек - около 35% от общего числа избирателей. "Выборы в эти два дня и сегодня проходят спокойно, корректно. Обстановка в помещениях участковых комиссий совершенно штатная, таких нарушений, которые бы влияли на волеизъявления избирателей у нас не установлено", - сказала в прямом эфире телеканала "Якутия-24" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Ирина Конакова.

Общая явка жителей Камчатки на 15:00 местного времени 19 сентября (06:00 мск) на выборах депутатов Госдумы и нового состава регионального парламента составила более 34%, сообщает краевой избирком. "По состоянию на 15:00 по местному времени своим избирательным правом воспользовались 34,66% камчатцев (81 тыс. 133 человек). В некоторых районах края явка избирателей уже превысила 50%. В краевой столице края явка составила 27 %", - говорится в сообщении.