На Кипре началось голосование на выборах в Госдуму

НИКОСИЯ, 19 сентября. /Корреспондент ТАСС Максим Рыжков/. Голосование на выборах депутатов Госдумы 8-го созыва началось в Республике Кипр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В 8:00 по местному летнему времени (совпадает с московским) на острове открылся избирательный участок №8158. Он расположен в здании посольства Российской Федерации в столице Республики Кипр Никосии. Голосование на этом участке продлится до 20:00.

Организаторы избирательного процесса на Кипре позаботились о том, чтобы на участке был задействован рекомендованный Центризбиркомом сервис контроля за двойным голосованием. "Мы используем в работе цифровой сервис "Стоп-дубль", с помощью которого осуществляется проверка учетных данных избирателей во избежание двойного голосования", - сообщили корр. ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Посольство РФ в Никосии настоятельно рекомендовало всем находящимся на участке соблюдать все необходимые предписания как российских, так и кипрских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Дипломатическое представительство предупредило об обязательном ношении защитных масок и соблюдении мер социального дистанцирования, рекомендованных на территории Республики Кипр, а также о том, что у голосующих будут измерять температуру.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.