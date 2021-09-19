В Абхазии открылись девять избирательных участков в день выборов в Госдуму

СУХУМ, 19 сентября. /ТАСС/. Девять избирательных участков открылись в воскресенье в Сухуме и пяти районах республики, чтобы граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогли принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

У более чем 140 тыс. из 240 тыс. человек, проживающих в Абхазии, наравне с абхазским имеется и гражданство России.

"По два участка открылись в Сухуме и Гудауте, по одному - в Гагре, Пицунде, Очамчыре, Ткуарчале и Гале в 08:00 мск, [они] закроются в 20:00 мск. Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят по федеральному и одномандатному избирательным округам. Один участок в городе Сухум относится к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, второй - к Павловскому одномандатному округу Воронежской области, участки в Гагре и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу, остальные пять участков - к Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области", - сообщили ТАСС в посольстве России в Абхазии.

Администрации районов Абхазии организовали бесплатный транспорт для жителей республики, имеющих российское гражданство и желающих проголосовать. С целью обеспечения общественного порядка и безопасности в день выборов на каждом избирательном участке несут службу по десять сотрудников милиции, а также экипаж ГАИ.

ЦИК Абхазии не принимает непосредственного участия в организации выборов в Госдуму на территории республики, она лишь оказывает содействие по мере поступления обращений от ЦИК РФ. Абхазский Центризбирком предоставил необходимый для проведения голосования инвентарь и помещения. Ранее военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в городе Гудауте, выполняющие задачи в составе дежурных смен, приняли участие в досрочном голосовании.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.