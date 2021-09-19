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Единый день голосования

В онлайн-голосовании в Нижегородской области поучаствовали почти 80% зарегистрировавшихся

Всего на голосование зарегистрированы 126 493 человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в Нижегородской области к 08:00 мск воскресенья приняли более 78% зарегистрированных избирателей, следует из данных на табло в информационном центре облизбиркома.

Так, по данным на 08:02 мск, по федеральному округу проголосовали 78,05% (98 724 человека) от зарегистрировавшихся, по одномандатным округам - 78,04% (98 710 человек).

Всего на голосование зарегистрированы 126 493 человека.

Явка на 20:00 мск 18 сентября составляет 26,10%, следует из данных системы ГАС "Выборы".

На территории области проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах. В организации голосования задействованы более 21 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. Открыт 2 161 избирательный участок.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Онлайн
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