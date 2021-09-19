Алтайский избирком обратился в МВД из-за телефонной агитации голосовать за одну из партий

БАРНАУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Алтайского края направила представление в органы полиции в связи с незаконной телефонной агитацией за партию "Справедливая Россия - За правду", сообщила на пресс-конференции в воскресенье председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

"Специфика и количество обращений в эти дни практически не требовали каких-либо реакций, кроме консультационных. В одном случае по факту распространения в соцсетях информации об обзвоне со стороны одного избирательного объединения по мобильным телефонам с призывом прийти и проголосовать за него избирком направил представление в органы МВД. Это единственный факт обращения избиркома в полицию, и я думаю, правоохранительные органы разберутся с этой ситуацией", - сказала Акимова.

На вопрос ТАСС, о каком именно избирательном объединении идет речь, Акимова уточнила, что избирательная агитация осуществлялась в отношении политической партии "Справедливая Россия - За правду". "Этот факт требует оперативной проверки и находится в полномочии правоохранительных органов", - подчеркнула Акимова.

Также она сообщила, что по данным на 10:00 (06:00 мск) в Алтайском крае явка избирателей составила почти 24%.

В воскресенье в Алтайском крае продолжают работу 1 тыс. 793 избирательных участка, где выбирают не только депутатов Госдумы, но и 68 депутатов регионального парламента 1 млн 792 тыс. 470 избирателей. Всего на территории четырех одномандатных избирательных округов в Алтайском крае на выборах в Госдуму зарегистрированы 34 кандидата от политических партий. В выборах нового созыва Алтайского краевого законодательного собрания участвуют 838 кандидатов, из них по краевым спискам партий "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России" - 635 кандидатов, а также 153 кандидата по одномандатным округам. Явка на выборах в Госдуму и Алтайское краевое законодательное собрание в 2016 году составила 40,21% и 40,27% соответственно.