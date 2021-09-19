Более 90 бюллетеней признали недействительными в Барнауле из-за нарушения процедуры

БАРНАУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Участковая избирательная комиссия №177 в Ленинском районе Барнаула признала недействительными более 90 бюллетеней из-за нарушения процедуры голосования вне помещения, сообщила в воскресенье на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

"Участковой избирательной комиссией № 177 94 бюллетеня для голосования вне помещения признаны недействительными. Информация соответствует действительности полностью. Решением комиссии на площадке Ленинского района 94 бюллетеня, использованные для голосования вне помещения, которые находились в соответствующей переносной урне при осуществлении такого голосования, были признаны недействительными в связи с нарушением процедуры голосования вне помещения со стороны тех членов комиссии, которые осуществляли эту процедуру. Члены комиссии осуществляли процедуру не по месту проживания избирателей, которые бы хотели проголосовать вне помещения", - сказала Акимова.

Она отметила, что комиссия своевременно выявила правонарушение и признала данные бюллетени недействительными. По словам Акимовой, это не повлияет на ход голосования на данном участке. "Наличие такого факта в деятельности комиссии не влияет на признание результатов в целом на этом участке недействительными поскольку это было единственное нарушение, которое вовремя было устранено", - подчеркнула Акимова.

Также она уточнила ТАСС, что избирком завершил проверку по факту переписывания акта о проведении голосования с использованием стационарного ящика для голосования и сейф-пакета на избирательном участке № 63 в Барнауле, о котором сообщалось накануне. По словам Акимовой, необходимость в составлении повторного акта возникла у членов комиссии в целях устранения ошибки, возникшей при внесении общего количества бюллетеней, которые должны были упаковываться в сейф-пакет. Там ошибочно была указана общая суммарная цифра использования переносного и стационарного ящика. Председатель крайизбиркома отметила, что ошибка было своевременно выявлена и устранена, в связи с чем комиссия и составила повторный акт.

В воскресенье в Алтайском крае продолжают работу 1 тыс. 793 избирательных участка, где выбирают не только депутатов Госдумы, но и 68 депутатов регионального парламента 1 млн 792 тыс. 470 избирателей. Всего на территории четырех одномандатных избирательных округов в Алтайском крае на выборах в Госдуму зарегистрированы 34 кандидата от политических партий. В выборах нового созыва Алтайского краевого законодательного собрания участвуют 838 кандидатов, из них по краевым спискам партий "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России" - 635 кандидатов, а также 153 кандидата по одномандатным округам. По данным на 10:00 (06:00 мск) в Алтайском крае явка избирателей составила почти 24%. Явка на выборах в Госдуму и Алтайское краевое законодательное собрание в 2016 году составила 40,21% и 40,27% соответственно.