Около 12,5% проголосовавших в Москве онлайн изменили свое решение в электронном бюллетене

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 212 тыс. участников онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве воспользовались функцией изменения поданного голоса. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 08:30 мск явка на онлайн-голосовании в Москве [составила] 84,7%, проголосовали более 1,7 млн человек. <…> 214 тыс. уникальных людей прибегло к отложенному решению за все время, это от принявших участие в дистанционном голосовании 12,5%", - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что функция отложенного решения при голосовании на mos.ru не повышает вероятность выигрыша автомобилей, квартир и денежных сертификатов в программе "Миллион призов".

Голосующие на выборах в Москве онлайн получают СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.