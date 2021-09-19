Новосибирский избирком проверит информацию о вбросе в урну для надомного голосования

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области проверяет поступившую информацию о вбросе бюллетеней в урну для надомного голосования в городе Бердске на выборах в Госдуму и муниципальный совет депутатов. Если факт нарушения будет подтвержден, голосование по ящику будут признано недействительным. Об этом сообщила журналистам в воскресенье глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

Ранее СМИ сообщали, что на участке №1333 в Бердске Новосибирской области член избирательной комиссии пришел с пустым ящиком для надомного голосования и несколькими бюллетенями вне ящика и опустил их туда уже на участке. После этого члены комиссии снова ушли с этой урной на надомное голосование.

"Что касается участка № 1333, по предварительной информации и тому, что мы сами видели своими глазами непосредственно на видеозаписи, что член комиссии с правом решающего голоса взял пустой ящик и опустил туда бланк заявления с реестром, с которым должны были выйти на голосование вне помещения. Сейчас разбираемся, берем объяснение, смотрим. Если вдруг там было допущено нарушение, значит, конкретно по этому ящику голосование будет признано недействительным", - сказала Благо.

Она добавила, что за время проведения выборов нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, жалоб на проведение надомного голосования в регионе не поступило. Явка на выборах в Государственную думу в Новосибирской области на 12:00 по местному времени (08:00 мск) третьего дня голосования составила 23,8%. Предварительная явка в области по итогам второго дня голосования составила 19,28%, проголосовали 415 770 избирателей, в том числе "на дому" 52 941 избиратель. Явка по итогам прошлых выборов депутатов Госдумы в 2016 году составила 34,8%

В Новосибирской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и муниципальные избирательные кампании. В регионе работают 1 996 избирательных участков, в том числе 14 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей.