Генконсул РФ заявил, что США не ответили на запрос о безопасности участка в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американская сторона не ответила на запрос об обеспечении дополнительной безопасности территории вокруг генерального консульства в Нью-Йорке, где расположен избирательный участок по выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщил в воскресенье журналистам генеральный консул РФ Сергей Овсянников.

"На запрос обеспечить безопасность в случае возможных каких-то сложностей во время процедуры голосования ответа не было даже по интернету. На наше письмо не было ответа о том, будет как обычно полиция, или не будет, - сказал он. - Мы просили, это было сделано еще в четверг и в пятницу".

"То есть нам не то что сказали "да", "нет", "не знаю", ответа просто не было", - отметил Овсянников.