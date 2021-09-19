Явка на выборах в Госдуму в Москве на 15:00 с учетом онлайн-голосования составила 43,3%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка в Москве на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования на 15:00 мск 19 сентября достигла 43,3%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"В Москве на 15:00 мск общая явка - 43,3%, бумажная явка - 19%, электронная явка - 93,7%, это превышает электронную явку на [голосовании по поправкам к] конституции, у нас там было 93,02%", - сказал Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, идут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.