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Единый день голосования

Памфилова не стала давать оценку влиянию "Умного голосования" на результаты выборов в Думу

По словам главы ЦИК, тема "Умного голосования" ей абсолютно неинтересна

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова отказалась давать личную оценку стратегии "Умного голосования", созданного сторонниками Алексея Навального.

"Знаете, мне вообще было не до того, чтобы это анализировать, - сказала она, отвечая на вопросы в информцентре ЦИК. - Для этого есть политологи, и без моего субъективного взгляда, я думаю, что будет дана экспертная оценка этому явлению. Я в данном случае не являюсь авторитетом в исследовании данного события".

По словам Памфиловой, тема "Умного голосования" ей абсолютно неинтересна. "Тут вопрос неоднозначный, я не хочу на эту тему дискутировать. Это, я думаю, политологи, уже будут дальше дискутировать", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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