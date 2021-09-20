Ирина Яровая лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатному округу на Камчатке после обработки 94% бюллетеней, сообщила журналистам в понедельник председатель краевого избиркома Инга Иринина.

"По одномандатному округу лидером среди кандидатов является Ирина Яровая - 40,63% голосов. На втором месте - Роман Литвинов (19,11%), его кандидатура была выдвинута КПРФ, на третьем месте Валерий Калашников - 11,57% голосов, на четвертом месте Екатерина Зайцева - 10,65%, на пятом месте Дмитрий Бобровских - 9,29%", - сказала Иринина.

За мандаты депутатов Госдумы на Камчатке на выборах боролись шесть одномандатников, выдвинутых партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди".