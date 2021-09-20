Единороссы лидируют на выборах в Думу в Рязанской области

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственной думы в Рязанской области, где завершается подсчет голосов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областной избирательной комиссии.

"В избирательном округе №156, где обработано 100% протоколов, "Единая Россия" получила 46,45% голосов, на втором месте КПРФ с 21,17%, ЛДПР [получила] 8,62%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,62%, "Новые люди" - 6,05%", - пояснили в облизбиркоме.

В избирательном округе №157 после обработки 91,7% протоколов "Единая Россия" набирает 50,3% голосов, КПРФ - 18,16%, ЛДПР - 9,58%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,59%, "Новые люди" - 5,7%.