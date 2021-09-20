КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в округе Самарской области

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. КПРФ в результате обработки 53,08% протоколов набрала 38,54% голосов, став лидером в выборах в Госдуму в одномандатном округе №159 "Тольяттинский", следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

Лидером в округе стал член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. На втором месте - волонтер акции "Мы вместе" Ирина Долгополова от "Единой России", набравшая 21,30%, третье место занимает депутат думы Тольятти Иван Попов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 9,35%

При этом в остальных четырех одномандатных округах установилось лидерство "Единой России". Так, глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн набирает 51,94% при обработке 56,50% протоколов в округе № 158 "Самарский". В округе № 162 "Промышленный" депутат Госдумы Игорь Станкевич получает 36,35% голосов после обработки 30,81% протоколов, сместив с первого места председателя комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаила Матвеева, у которого на данный момент 33,19%.

В округах № 160 и 161 лидерство остается за депутатом Госдумы Виктором Казаковым с 58,84% голосов и гендиректором АО "Тяжмаш" Андреем Трифоновым с 48,29% соответственно.

В Самарской области с 17 по 19 сентября жители избирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав Самарской губернской думы. Они могли проголосовать на 1 802 избирательных участках.

По данным избиркома, зарегистрировано 45 кандидатов в федеральный парламент и 573 претендента на места в Самарской губернской думе.