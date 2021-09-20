{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Член ОП РФ Кирьянов лидирует на выборах в Госдуму по округу в Новгородской области с 27,5%

На втором месте - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Алексей Афанасьев, набирающий 18,08% голосов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, выдвинутый кандидатом от "Единой России" на выборы депутатов Госдумы по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 (Новгородская область), лидирует с результатом 27,54% по итогам обработки 94,59% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из сведений информационного табло ЦИК России.

На втором месте - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Алексей Афанасьев, набирающий на данный момент 18,08% голосов избирателей, на третьем - кандидат от партии КПРФ Никита Макаревич с результатом 15,56%.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФ"Справедливая Россия - За правду"Новгородская область
Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.
Читать полностью