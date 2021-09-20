Единороссы лидируют на выборах в Госдуму по всем одномандатным округам в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" на выборах в Кузбассе лидируют по всем четырем одномандатным округам. Действующий парламентарий Антон Горелкин набирает более 66% голосов по итогам обработки более чем 94,48% протоколов, сообщается на табло в информационном центре ЦИК.

Как следует из данных табло, в Кемеровском округе № 101 у единоросса Горелкина 66,63% голосов, у кандидата от КПРФ Екатерины Грунтовой - 6,84%, у Дмитрия Соболева из ЛДПР - 5,2%. В Прокопьевском округе № 102, где обработано 92,31% протоколов, лидирует действующий депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Исламов с 70,8% голосов, Иван Утробин из КПРФ набирает 5,56%, Владимир Пронин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,24%.

В Заводском округе № 103 по итогам обработки 94,87% протоколов лидирует также единоросс и действующий парламентарий Павел Федяев с 71,16% голосов, у представляющей КПРФ Олеси Трезицкой 5,48% голосов, 4,39% - у Николая Тельцова из ЛДПР. В Новокузнецком округе № 104 обработано 42,95% протоколов, по результатам которых 65,08% голосов - у кандидата от "Единой России" и депутата Госдумы VII созыва Александра Максимова, Николай Кочетков из КПРФ набирает 8,28%, Максим Паршуков из ЛДПР - 7,14%.

Явка избирателей Кузбасса на выборы в Государственную думу, по данным на 10:00 (06:00 мск) понедельника, составила 77,16%. Предыдущие выборы в Госдуму на территории региона прошли при рекордной явке - 86,8%. Всего в Кемеровской области, по данным местного избиркома, свыше 1,95 млн избирателей.

17-19 сентября в Кемеровской области, кроме выборов депутатов Госдумы, также проходили выборы депутатов в советы двух крупных городов региона - Кемерова и Новокузнецка. За время трехдневного голосования в избирательную комиссию Кузбасса поступили шесть жалоб, все они признаны необоснованными. Также несколько жалоб поступили в территориальные и участковые избирательные комиссии. Ранее решение о частичном аннулировании результатов голосования было принято на двух участках в Кемерове и Таштаголе из-за вброса бюллетеней в урны для голосования.