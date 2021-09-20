В Северной Осетии проверяют информацию о вбросе бюллетеней

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. ЦИК в Северной Осетии проводит проверку информации о вбросе бюллетеней на одном из участков Владикавказа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель председателя центральной избирательной комиссии Сослан Кудаков.

"Действительно, имеется такой факт. Мы проводим проверку. Есть информация, что на одном из избирательных участков возможно был осуществлен вброс [бюллетеней]", - сказал Кудаков.

В Северной Осетии прошли плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания одновременно с выборами депутатов Госдумы.