Единороссы лидируют на выборах в Госдуму в Кировской области

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 29,57% голосов на выборах депутатов Госдумы в Кировской области после обработки 99,15% протоколов, говорится в материалах избирательной комиссии региона в понедельник.

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Так, "Единая Россия" набирает 29,57% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 18,41%, КПРФ - 18,28%, ЛДПР - 12,80%, партия "Новые люди" - 8,18%, Партия пенсионеров - 3,86%, "Коммунисты России" - 2,09%, у остальных партий менее 1% голосов избирателей.

Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Кировской области превысила 45%. Всего в регионе зарегистрировано более 1 млн избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

На территории области работали 1 165 избирательных участков с учетом временных. За избирательным процессом в Кировской области следили в общей сложности 5 659 наблюдателей - представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений.