Справороссы побеждают на выборах в Госдуму в двух округах в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - бывший губернатор Ярославской области, экс-сенатор Анатолий Лисицын и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков - одерживают победу в одномандатных округах № 194 и № 195 в Ярославской области по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Данные приводятся с учетом результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Мы можем подвести предварительные итоги выборов в Госдуму, поскольку введены в систему ГАС "Выборы" 100% протоколов УИК. <…> 194-й округ - Лисицын Анатолий Иванович - 36,47%, Коваленко Андрей Николаевич ("Единая Россия" - прим. ТАСС) - 27,27%. Ростовский одномандатный округ № 195 - Грешневиков Анатолий Николаевич - 34,27%, Ушакова Лариса Юрьевна ("Единая Россия" - прим. ТАСС) - 29,31%", - сказал Захаров.

По его словам, явка на выборы составила 43,4%. Это данные по итогу голосования на участках и дистанционно. "Мы получили не более 10 сигналов о потенциальных нарушениях, ни один из них не подтвердился. Комиссии работали корректно, тем более, что они находились под очень серьезным наблюдением", - добавил Захаров.

По итогам обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" в Ярославской области лидирует с 29,72% голосов на выборах депутатов Госдумы. КПРФ получает 22,74% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 19,20%, ЛДПР - 8,97%, партия "Новые люди" - 7,86%.

С 17 по 19 сентября на территории Ярославской области проходили выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, прямые выборы главы города Рыбинска, а также другие выборы в органы местного самоуправления.