Матвиенко заявила о расширении дистанционного электронного голосования в будущем

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование очень хорошо себя проявило, в будущем планируется его расширять. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять", - сказала она на встрече со спикером Национального совета провинций (верхняя палата) парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Амосом Масондо.

Спикер Совфеда отметила, что все последние годы в России совершенствовалось избирательное законодательство для того, чтобы "выборы были транспарентными, конкурентными и прозрачными", а в ходе прошедшей кампании все убедились, что именно такими они и были. Также она подчеркнула, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности всех участников процесса.

Матвиенко также обратила внимание, что все три дня в режиме онлайн велось видеонаблюдение на участках, было беспрецедентное количество наблюдателей, том числе было широкое международное представительство. "Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было. Это отмечено всеми участниками наблюдения за выборами. Отдельные поступающие обращения тщательнейшим образом проверяются Центральной избирательной комиссией, дается строгая оценка соответствия законодательству избирательного процесса. В случае если такие факты [нарушений] будут подтверждены, <...> будут даны самые строгие оценки и будут приняты соответствующие меры", - подчеркнула она.

О вмешательстве и фейках

Председатель верхней палаты парламента также сказала о том, что в ходе подготовки и проведения голосования Россия столкнулась с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, во внутренние дела РФ. "[Зафиксировано] беспрецедентное количество кибератак на сервисы ЦИК, на сервисы электронного голосования. Абсолютное большинство кибератак осуществлялось с сервисов, находящихся за переделами России, в других государствах", - указала она.

Также Матвиенко сказала о большом количестве фейковых вбросов о якобы имевших место нарушениях, а зачастую и провокациях. "Было очень большое желание "друзей" России подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось. Легитимность выборов определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии. Все они признали выборы легитимными, прозрачными, транспарентными", - подчеркнула сенатор, добавив, что в России "созданы правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства во внутренние дела страны".

Также спикер Совфеда обратила внимание, что БДИПЧ ОБСЕ "под надуманными предлогами отказалось от наблюдения за выборами, очевидно, рассчитывая на то, что будут аргументы в пользу признания выборов нелегитимными", а ПАСЕ ограничилась оценочной миссией. "Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей. Нам нечего скрывать. Это попытки под надуманными предлогами загодя поставить под сомнение результаты наших выборов, но у них это не получилось", - уверена Матвиенко.