Козлова назначили замгубернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Александр Козлов, освобожденный от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в начале сентября, назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Александр Козлов будет координировать реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в Челябинской области, курировать вопросы развития цифровых технологий, в частности, в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" на территории региона", - сказано в сообщении.

Уточняется, в должности заместителя губернатора Челябинской области Козлов приступает к работе с 21 сентября.

Козлов занимал должность в Минстрое с февраля 2020 года, отвечал за блок вопросов, связанных с цифровизацией и цифровой трансформацией отраслей строительства и ЖКХ. С 1997 года Козлов работал в администрации Челябинской области на разных должностях. С 31 января 2014 года был министром информационных технологий и связи Челябинской области.