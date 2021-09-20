КПРФ может выдвинуть своего кандидата на пост спикера Госдумы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. КПРФ может традиционно выдвинуть собственного кандидата на пост председателя новой Госдумы, сообщил ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

"Мы всегда, на всех этапах политической деятельности партии выдвигали свои кандидатуры на этот пост. Поэтому я не исключаю, что мы сохраним эту традицию", - сказал он ТАСС в понедельник.

"Но также мы будем готовы принять участие в переговорах по возможным пакетным соглашениям относительно всех остальных вопросов", - отметил зампред ЦК компартии.

В октябре 2016 года КПРФ выдвигала в спикеры Госдумы седьмого созыва самого Новикова.

Партия "Справедливая Россия - За правду" с высокой вероятностью поддержит спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты парламента нового созыва, если его кандидатура будет выдвинута, сообщил в понедельник лидер партии Сергей Миронов. Он также не исключил, что фракция справороссов выдвинет собственного кандидата на пост спикера Думы.

Создание новых комитетов

По словам Новикова, КПРФ считает необходимым создание в Госдуме восьмого созыва новых комитетов - по стратегическому планированию и по науке.

"Было бы правильно реализовать ту идею, которую Геннадий Андреевич [Зюганов] в ходе предвыборной кампании озвучил, идею, связанную с формированием комитета, <...> который бы отрабатывал на законодательном уровне вопросы планирования: государственного планирования, стратегического планирования, перспективного планирования", - сказал Новиков.

"И, конечно, мы считаем, крайне важно восстановить комитет по науке, ибо в последнем созыве Государственной думы такого комитета не было", - добавил Новиков (в Госдуме седьмого созыва вопросами науки занимался объединенный комитет по образованию и науке - прим. ТАСС).