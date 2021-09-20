Кандидат от "Единой России" победил в Северной Осетии на выборах в Госдуму

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии "Единая Россия", олимпийский чемпион Артур Таймазов победил в Северной Осетии на выборах в Госдуму, набрав 76% голосов. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК республики в понедельник.

"Кандидат от "Единой России" Артур Таймазов получил 76,01% голосов, за него проголосовали 340 844 жителя республики", - сказал собеседник агентства.

На втором месте с 5,5% голосов - кандидат от ЛДПР Сослан Бестаев, на третьем - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сослан Дидаров (5,3%).

В Северной Осетии прошли плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания одновременно с выборами депутатов Госдумы. "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов Госдумы в Северной Осетии. Она набрала 71,1% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ (11,49%), на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (10,54%), на четвертом - ЛДПР (1,5%). Итоговая явка избирателей в республике составила 86,6%.